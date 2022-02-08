/678113/الصحة-ارتفاع-معدلات-شفاء-مصابي-كورونا-بالمستشفيات-بنسبة-16-أخر-أسبوعيين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الأثنين، خلال اجتماعه الأسبوعي بمساعديه بوزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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الوزير استهل اجتماعه بتوجيه الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة، كما تابع الوزير الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مطلعاً على التقارير الدورية الخاصة بكل محافظة، إلى جانب متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكداً توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات

كما تابع الوزير تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً على الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المريض المصري.

نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات

وأوضح من جانيه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات ارتفعت بنسبة 16% خلال الأسبوعيين الماضيين " الأسبوع الأخير من شهر يناير، والأسبوع الأول من شهر فبراير"، إلى جانب عن ارتفاع معدلات خروج المرضى من المستشفيات خلال تلك الفترة بنسبة 14%، لافتاً إلى انخفاض مدة احتياج مرضى فيروس كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة من الجائحة، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

المرور الدوري على المستشفيات في كافة المحافظات

وأوضح "عبدالغفار" إن الوزير وجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في كافة المحافظات لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات، مشيراً إلى متابعة الوزير لحالات مرضى العزل المنزلي من خلال اطلاعه على التقارير الخاصة بهم، مؤكداً تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية 1440.