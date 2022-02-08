متحف الـ«فيفا» يحصل على قميص الأهلي بتوقيع محمود الخطيب

/678091/متحف-الـفيفا-يحصل-على-قميص-الأهلي-بتوقيع-محمود-الخطيب

حصلت صباح اليوم الثلاثاء، اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالإمارات علي قميص النادي الأهلي بتوقيع محمود الخطيب رئيس النادي ، من أجل وضعه في المتحف المخصص بالكاف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قام كل من خالد مرتيجي وحسام غالي بالتوقيع أيضاً بعدما طالبت اللجحنة المنظمة بذلك.

يذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية طلبت من إدارة بعثة الفريق في أبوظبي الحصول على قميص الأهلي وذلك تخليدا لذكرى المشاركة السابعة للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

احداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.