موعد الحلقات الجديدة من مسلسل «أبو العروسة 3»

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يتسائل الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل «أبو العروسة الجزء الثالث» الذي يسيطر عليه حالة من الدفء العائلي الممزوج بالكوميديا، خاصًة بعد الإشادات العريمة التي يتداولها رواد السوشيال ميديا حول العمل منذ انطلاق عرض أولى حلقاته، حيث أنه حقق نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد مواعيد الحلقات الجديدة من مسلسل «أبو العروسة» الجزء الثالث

موعد عرض مسلسل أبو العروسة 3

ويعرض مسلسل أبو العروسة 3 على شاشات التليفزيون عبر فضائية «dmc» من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، كما يذاع عبر قناة «dmc دراما» في الساعة الحادية عشر مساءً في نفس الأيام، والإعادة تكون في اليوم الثاني في الساعة الرابعة عصرًا.

قصة مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

أبو العروسة يحقق نجاحًا ساحقًا

وكان حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

انضمام وفاء صدقي لمسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

من جانبه، انضمت الفنانة وفاء صادق لأبطال مسلسل «أبو العروسة» في موسمه الثالث الذي انطلق عرضه خلال الأيام القليلة الماضية.

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