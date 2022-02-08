/678105/السفير-الروسي-بالقاهرة--700-ألف-سائح-قاموا-بزيارة-مصر-خلال-2021

كشف سفير روسيا في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، اليوم الثلاثاء، أن نحو 125 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال أول أسبوعين من العام الجاري، موضحاً في الوقت نفسه أن أكثر من 700 ألف سائح قاموا بزيارة مصر خلال عام 2021.

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وأشار سفير روسيا في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إلى أن مصر كانت واحدة من أكثر 3 وجهات سياحية مفضلة لدى المواطنين الروس قبل تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء في أكتوبر 2015". مشيراً إلى أنه "في عام 2014، زار 3.3 مليون روسي المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

توقف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

وقال السفير الروسي: بعد توقف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، انخفض معدل التدفق السياحي، وقدِر بعدة عشرات الآلاف من السياح سنويا بعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة في 2018، مشيرا الى أنه في العام الماضي زار مصر أكثر من 700 ألف مواطن روسي، وخلال أول أسبوعين من عام 2022 زارها نحو 125 ألفا من المواطنين الروس". وأشار بوريسينكو إلى أن ما بين 20 و25 رحلة جوية من روسيا تهبط في مطاري منتجعي الغردقة وشرم الشيخ كل يوم.

مصر استحوذت على المركز الأول من السياحة الخارجية بالنسبة للمواطنين الروس

المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، كانت قد أعلنت في الثاني عشر من شهر يناير أن مصر استحوذت على المركز الأول من السياحة الخارجية بالنسبة للمواطنين الروس خلال ليلة رأس السنة الجديدة بنسبة 50%، وبعدد سائحين قدره 125 ألف سائح روسي.