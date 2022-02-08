/678108/رفض-برلماني-لطلب-الحكومة-بزيادة-غرامة-الغياب-من-المدارس

رفض أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مطالب الحكومة بزيادة غرامة غياب الطلاب عن المدارس من 10 جنيه إلى 1000 جنيه، مؤكدين أن الغرامة لن تحل أزمة التسرب من التعليم.

دوت الخليج

قانون التعليم

واتفق أعضاء المجلس على أن هناك عجز صارخ في أعداد المدرسين، فضلا عن كثافة التلاميذ في الفصول التي تصل أحيانا لأكثر من 100 طالب في الفصل الواحد.

من جانبه قال النائب محمد العماري: نرفض القانون لأنه مخالف للدستور، مشيرا إلى أننا على مشارف الفصل الدراسي الثاني وحتى الآن هناك عجز كبير في أعداد المدرسين، فضلا عن وجود كثافة عالية في الفصول.

وأكدت النائبة ماجدة بكري، أن هناك مغالاة في العقوبات، لاسيما وأن وزير التعليم أمام مجلس النواب في شهر نوفمبر 2021 اعترف بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي: القانون في ظاهره معالجة التسرب من التعليم، لكن هناك مغالاة كبيرة في العقوبات.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن هناك فصول بها كثافة تتجاوز 90 طالبا، فضلا عن وجود عجز كبير في المدرسين، مشيرا إلى أن هناك أزمة أيضا فيما يتعلق بوباء كورونا، والذي يتطلب مراعاة التباعد.

وأكدت النائبة مي أسامة، أن وزارة التعليم تناقض نفسها، قائلة: كيف في وقت سابق تعلن الوزارة أن الحضور اختياري وإتاحة التعليم عن بعد، وبعد ذلك تتقدم بطلب لرفع عقوبة الغياب عن المدارس.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم تسعى لتحميل المواطن أعباء جديدة.