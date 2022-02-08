/678109/بيبيعع-إيه-ردود-نارية-من-الجمهور-بعد-خناقة-عمر-كمال-في-أمريكا

بعد انتشار فيديو خناقة حفلة عمر كمال، التي أُقيمت أمس في سياتل بمنطقة واشنطن بأمريكا، تفاعل معها رواد التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وكانت التعليقات مهاجمة للفنان عمر كمال.

دوت الخليج يرصد لكم تعليقات الجمهور حول خناقة حفلة عمر كمال في سايتل بمنطقة واشنطن بأمريكا وذلك خلال السطور القادمة.

خناقة عمر كمال

تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حلفة المطرب الشعبي عمر كمال لإشكال كبير في حفلته في سياتل واشنطن بالأمس، وظهر في الفيديو مشاهد عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان وإنفعال رجال الشرطة لمحاولة السيطرة على الوضع.

وجاءت التعليقات على الفيديو مهاجمة للمطرب عمر كمال بشكل كبير، حيث قال أحد التعليقات:”هيك مطرب بيتفرج عليه هيك جمهور كيف متوقع يكون جمهور حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا اقل شي يصير هيك شي”.

وفي تعليق آخر عن هذه الواقعة:”عن جد عرب حتى بحفلة رايحين يتهاوشو؟ ولا بعلي صوتو ع رجل الامن كمان؟ الله يرحم ايام ماكنت ببلد بتعملها على حالك بس تشوف رجل امن. اللي صار هاد خزوة بكل معاني للكلمة”.

وخلال تعليق آخر حول الخناقة التي حدثت في حفلة عمر كمال بأمريكا أمس قالت أحد التعليقات بشكل ساخر من عمر كمال:”ممكن حدا يحكيلنا شو ببيع عمر كمال ؟؟”.

وتعليق آخر حول واقعة الخناقة التي حدثت في أمريكا أمس:”الي بيروح على هيك حفلات هماله وقله دين الله لا يرده”.

وقال تعليق آخر حول تلك الواقعة التي أثارت الجدل بشكل كبير:”فضايح عالمية على ناس ما يعلم بها ربنا لا القيمة داخل العقول موزونة بالفطرة يعني قيمةكل واحد يداخلنا حقيقية”.

خناقة كبيرة في حفلة عمر كمال

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لحفلة المطرب الشعبي عمر كمال التي كانت أمس في واشنطن بأمريكا، وظهر فيها الإشكال وسط محاولة رجال الشرطة من السيطرة على الوضع وتهدئته.

عمر كمال الجمهور: لو مش عجبك صوتي متتابعنيش

واستكمل عمر كمال حديثه: «انا أخترت طريق ومشيت فيه وبس .. فا الدنيا مش مستاهلة أنك تهينى وتشتمنى .. ممكن تتابعني لو شايفنى بقدم حاجة تبسطك وتغير المود بتاعك للأحسن ..وممكن متابعنيش لو شايفنى مش بقدم أى حاجة مهمة ف الحياة».

واختتم كمال رسالته بكلمات مؤثرة، قائلا: «متأذنيش بكلامك عشان أنا بنى أدم زيك بحس وبزعل وليا أم و أهل أهانتك ليا بتزعلهم».