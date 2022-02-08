عاجل- ارتفاع نسب شفاء مرضى كورونا.. والصحة تعلن الأرقام الرسمية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس، اجتماعه الأسبوعى مع مساعديه بوزارة الصحة، ووكلاء ومديرى المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.





يأتى الاجتماع فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدى لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واستهل الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لكل الأطقم الطبية بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، تقديرًا لمجهوداتهم المستمرة فى تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

وتابع خلال الاجتماع الوضع الوبائى لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، إذ اطلع على التقارير الدورية الخاصة بكل محافظة، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكدًا توافر كل التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

وتابع الوزير تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكدًا الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج فى كل المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المريض المصرى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات ارتفعت بنسبة 16% خلال الأسبوعين الماضيين (الأسبوع الأخير من شهر يناير، والأسبوع الأول من شهر فبراير)، فضلاً عن ارتفاع معدلات خروج المرضى من المستشفيات خلال تلك الفترة بنسبة 14%.

ولفت عبدالغفار إلى انخفاض مدة احتياج مرضى فيروس كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة من الجائحة، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

وقال عبدالغفار إن القائم بأعمال وزير الصحة وجه باستمرار المرور الدورى على المستشفيات فى كل المحافظات لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات.

ولفت إلى متابعة الوزير لحالات مرضى العزل المنزلى من خلال اطلاعه على التقارير الخاصة بهم، مؤكدًا تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية 1440.