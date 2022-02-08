عاجل.. بدء إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استكمال التنسيق والتشاور المُستمر بين وزارة التعاون الدولى، والوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وشارك فى اللقاء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكى رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة جيهان فؤاد رئيسة المعهد القومى للتغذية، إلى جانب نواب وزراء الزراعة والاتصالات والصحة والسكان، وممثلوا وزارات الخارجية والتخطيط والكهرباء والعدل والبيئة، والمالية، والصناعة، والقوى العاملة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 2021 وبدء اللقاءات الوطنية بمشاركة فريق عمل الأمم المتحدة، على إعداد مصفوفة للأولويات الاستراتيجية والقطاعية ووضع المعايير التى تضم المكونات الرئيسية والفرعية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وتراعى فى ذات الوقت التكامل بين استراتيجيات وبرامج التعاون الثنائى مع مختلف شركاء التنمية، وتأخذ فى الاعتبار الاستراتيجيات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجيات تنظيم الأسرة، فضلاً عن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة".

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن اللقاء التشاورى الوطنى رفيع المستوى يعد ختامًا لفعاليات مرحلة المشاورات الوطنية من مراحل صياغة الإطار الاستراتيجى على أن تشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المراحل قبل الوصول للصيغة النهائية للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء قدمت وزيرة التعاون الدولى، عرضًا تقديميًا حول تطورات إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والخطوات التى تم تنفيذها حتى الآن، والمحاور المقرر إنجازها خلال العام الجارى، بمشاركة جميع الجهات الوطنية التنفيذية، ووكالات الأمم المتحدة، سعيًا نحو الوصول للصيغة النهائية من الإطار الاستراتيجى للشراكة، والمضى قدمًا نحو دعم رؤية الدولة التنموية، مشيدة بالتعاون المستمر بين جميع فرق العمل الفنية من وزارة التعاون الدولى والوزارات الشريكة فى إعداد الاستراتيجية وفريق عمل الأمم المتحدة فى مصر.

وأضافت المشاط، أنه فى إطار التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولى بالانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، أطلقت وزارة التعاون الدولى، نيابة عن الحكومة، فى مايو 2021 عملية مشاورات وطنية موسعة شملت نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات المتخصصة والمجال القومية فى مختلف القطاعات، إلى جانب مكتب الأمم المتحدة و28 وكالة وبرنامج تابع للأمم المتحدة فى مصر، من أجل رصد وتحديد الأولويات التنموية الاستراتيجية والقطاعية للدولة المصرية والتشاور من أجل تحقيق التكامل والشمول وصياغة إطار تعاون مستقبلى يلبى الاحتياجات التنموية الوطنية فى المقام الأول ويسرع من تحقيق هداف التنمية المستدامة.

ونوهت بأنه منذ إطلاق المشاورات الموسعة فى مايو 2021، تم تنفيذ عدد من المراحل التى أثمرت عن العديد من الرؤى القطاعية والاستراتيجية لبلورة مخرجات الإطار الاستراتيجى للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، ومن المقرر أن يتم خلال العام الجارى استكمال المشاورات والتنسيق واتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة حتى الوصول إلى موافقات مجلس النواب، ثم تشكيل مجموعات النتائج والبدء فى خطط العمل التنفيذية، ووضع الخطة التمويلية للإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وتابعت أن الإطار الاستراتيجى للتعاون من أجل التنمية المستدامة يعمل على التكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال 5 نتائج رئيسية، وهى تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتعزيز العدالة الاجتماعية الشاملة وتحسين جودة الخدمات، وتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة ودمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز الإنتاجية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الطبيعية ودفع الاستدامة البيئية لمواجهة التغيرات المناخية، وحوكمة وشفافية وتشاركية وفعالة وخاضعة للمساءة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتمت مواءمة هذه المخرجات والأولويات الاستراتيجية لبرنامج الحكومة مصر تنطلق وهى حماية الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن والاستدامة، وتطوير رأس المال البشرى واستثماره، والتنمية الاقتصادية وتحسين كفاءة الأداء الحكومى، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف، وتحسين المستوى المعيشى للمواطن المصرى.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى الاجتماعات التى تمت مع الأمم المتحدة، واختيار الاستشارى الدولى أنطونيو فلاجينيتى، لتنسيق مساهمتها فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ووضع التصور للأنشطة المقترحة، والاجتماعات التى تم عقدها على مدار الأيام الماضية مع جميع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع عدد من شركاء التنمية من بينهم البنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقى للتنمية ويتم التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية للأخذ فى الاعتبار الأولويات التنموية لكل القطاعات.

وخلال اللقاء عرضت وزيرة التعاون الدولى، فيلمًا حول نتائج التقرير السنوى للوزارة لعام 2021، الذى صدر تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، موضحة أن التقرير يعرض نتيجة الجهود المشتركة التى تم بذلها بالتعاون مع الوزارات وعلى مستوى قطاعات التنمية المختلفة والتمويلات التنموية التى تم الاتفاق عليها خلال العام الماضى.

وشهد اللقاء تعليقات ومناقشات بين الوزراء وممثلى الجهات الوطنية المعنية حول الأولويات القطاعية والموقف الحالى لإعداد الاستراتيجية المشتركة مع الأمم المتحدة، وتم التأكيد على أهمية التنسيق والتواصل المستمر لضمان خروج الإطار الاستراتيجى بشكل يعبر عن الأولويات الوطنية فى جميع القطاعات، كما تمت الإشادة بالتنسيق المستمر والتواصل من قبل وزارة التعاون الدولى مع الفرق الفنية فى جميع الوزارات والقطاعات لضمان تضمين جميع الملاحظات فى سبيل الوصول لرؤية شاملة ومعبرة عن العمل المشترك.

ويعد الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جهورية مصر العربية والأمم المتحدة، هو الأداة لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية التى تتكامل مع الجهود التنموية الحكومية، حيث تعود العلاقات بين مصر والأمم المتحدة إلى عام 1945 باعتبار مصر من البلدان المؤسسة للمنظمة الأممية، وتم إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة عام 2006، وتم العمل بعدد من مراحل الإطار الاستراتيجى آخرها الإطار الاستراتيجى للشراكة للفترة من 2018-2022، والذى دعم العمل الإنمائى فى مصر من خلال 4 محاور هى التنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتمكين المرأة، بينما يمثل الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة، أداة التعاون بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023-2027.

ويتم تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال إطار حوكمة، حيث تترأس وزارة التعاون الدولى ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، بشكل مشترك لجنة التسيير الخاصة بالإطار، وتضم اللجنة فى عضويتها الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية، ويتم تشكيل مجموعات نتائج للإطار بشكل مشترك مع الأمم المتحدة تترأسها الجهات الوطنية المعنية ويتم من خلالها تنسيق العمل الفنى لرصد نتائج تنفيذ المشروعات المحددة ضمن الإطار ورصد النتائج لتحقيق الفائدة المرجوة.