عاجل- ارتفاع بالحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة المسجلة الآن طبقا لمحطات رصد الهيئة، وجاءت كالتالى:-

القاهرة 21 درجة مئوية

الأسكندرية 19 درجة مئوية

مطروح 20 درجة مئوية

بورسعيد 19 درجة مئوية

اسماعيلية 21 درجة مئوية

أسيوط 20 درجة مئوية

الأقصر 22 درجة مئوية

أسوان 23 درجة مئوية

أبو سمبل 21 درجة مئوية

الغردقة 23 درجة مئوية

شرم الشيخ 24 درجة مئوية

سانت كاترين 16 درجة مئوية

مرسى علم 23 درجة مئوية

الطور 21 درجة مئوية

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وليلا، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.