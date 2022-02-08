عاجل.. الرئيس يتابع ترتيبات نقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذى لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. واطلع الرئيس السيسى، خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذى لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بمستجدات العمل بالحى الحكومى بما يتضمنه من مرافق ومنشآت وخدمات. ووجه الرئيس السيسى بمراعاة أن تمضى الأعمال الإنشائية وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع. وعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى للإسكان الخاص بالموظفين فى العاصمة الإدارية الجديدة، خصوصًا ما يتعلق بالإجراءات الإدارية المطلوبة للتمويل العقارى للوحدات السكنية.

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