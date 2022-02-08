خلال عامين.. جهود قطاع الخبراء فى وزارة العدل

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الإحصائية الخدمات المميزة المميزة بقطاع الخبراء، والتى شملت الآتى:

التوسع فى المقار

تم إنشاء 8 مكاتب جديدة فى مقرات محاكم مجلس الدولة بمحافظات القاهرة، بالعباسية، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، أسيوط، سوهاج، الإسماعيلية، وبنى سويف، كما تم ترميم ورفع كفاءة مكتبى دمياط ووسط القاهرة و4 استراحات.

وتم إنجاز القضايا من عام 2018 وما قبلها، وتتبقى قضية واحدة فقط من عام 2019.

التحول الرقمى

تمت ميكنة 5 مكاتب، وهى: مغاغة، منفلوط، الوادى الجديد، طهطا، إدفو.

وتم توفير 870 جهاز حاسب آلى لتطوير العمل بالمقرات، وتم الانتهاء من الإصدار الأول لبرنامج ميكنة متكامل لضبط المحاكم بمركز المعلومات ورد الدعوى بعد انتهاء التقرير وتطبيق بمكتب خبراء وسط القاهرة.

التدريب

تم تدريب 1541 خبيرًا على أعمال الخبراء المختلفة، وتم عقد دورات تدريبية إلزامية لعدد 106 خبراء، ودورات تدريبية بمركز إعداد القادة لـ40 خبيرًا و25 إداريًا.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين 3 محاور رئيسية، وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.