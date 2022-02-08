السكه الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات علي بعض الخطوط

تعلن السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط الواسطي الفيوم وذلك تلبية لرغبات جمهورالركاب وذلك إعتبارا من يوم الخميس الموافق 10/2/2022 - يتم تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم حيث يقوم الساعه 6:50 من محطة الواسطي ليصل محطة الفيوم الساعه 8:05 طبقا للجدول المرفق - يتم تعديل ميعاد القطار 145 ركاب الفيوم / الواسطي حيث يقوم الساعه 20:10 من محطة الفيوم ليصل الي محطة الواسطي الساعه 21:35 طبقا للجدول المرفق و الهيئة تسعي دائما علي راحة جهمور الركاب

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