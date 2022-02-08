/678129/وتوفيراحتياجات-الاسرة-الرئيس-يوجه-بعلاج-أبناء-رمضان-عبد-الرازق-على-نفقة-الدولة

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الحمهورية، في لفتة إنسانية، لمناشدة المواطن رمضان سيد عبدالرازق 47عاما والذي يعمل حارساً أمن بإحدى المؤسسات ويعول أسرة مكونة من 6 أفراد، ثلاثة من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.

دوت الخليج

المواطن رمضان سيد عبدالرازق، كان قد وجه مناشدة لعلاج أبنائه الذين يعانون من عدد من الأمراض وعدم قدرته والأسرة على تحمل تكاليف علاجهم الباهظة، حيث تعانى ابنته الكبرى دنيا رمضان (21 عاما) من ضعف في السمع، وعصب العين وتحتاج إلى عملية زرع قوقعة، فيما يعاني ابنه سيد (19عاما) من ربو شعبى وثقب في القلب وقصور في وظائف الرئة، كما تعاني نجاة عمرها (11عام ) بالصف الخامس الابتدائى، من كهرباء زائدة فى المخ، وإفراط زائد في النمو . الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وجه على الفور بعلاج أبناء المواطن رمضان سيد عبدالرازق على نفقة الدولة، وتم نقلهم بواسطة سياراتى إسعاف مجهزة لمستشفى معهد ناصر لإجراء الفحوصات واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة .

بتوفير جميع احتياجات الأسرة وتقديم الدعم اللازم

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير جميع احتياجات الأسرة وتقديم الدعم اللازم لكى تحيا الأسرة «حياة كريمة»، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تمثلت في الآتى : * قيام وزارة التضامن الاجتماعى باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء المرضى والحصول على نسبة العجز المقررة . * قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستخراج بطاقة تموين للمواطن .

الرئيس السيسى أب لكل المصريين

المواطن رمضان سيد عبدالرازق ، من جانبه عن سعادته الكبيرة لسرعة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أدخل السعادة ورسم البسمة على وجه الأسرة، مؤكدا أن استجابة الرئيس السريعة ليست بجديدة على مواقفه الإنسانية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أب لكل المصريين.