"بشكل مبدئي".. آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022 «تفاصيل»

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آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، يتبقى نحو 80 يومًا على حلول شهر رمضان 2022، وهو الموسم الفني الأهم خلال العام، حيث تُعرض فيه الكثير من المسلسلات المهمة بمشاركة كبار نجوم الفن العربي.

تحيا مصريرصد آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022 وفقًا لما تم الإعلان عن خوضه السباق الدرامي الرمضاني المقبل وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل الاختيار 3

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، يقوم ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، النجوم: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

مسلسل هجمة مرتدة 2

النجم أمير كرارة يقوم ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "هجمة مرتدة" في موسم رمضان 2022، ويشاركه البطولة النجم محمود عبد المغني والنجمة أمينة خليل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

الكبير أوي 6

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، يخوض النجم أحمد مكي السباق الدرامي من خلال الجزء السادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي"، ويشارك إلى جانبه الكثير من النجوم وبينهم: رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجي وإخراج أحمد الجندي.

المداح 2

يخوض النجم حمادة هلال، موسم دراما رمضان 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، مع النجوم: هبة مجدي، ولاء الشريف، أحمد بدير، خالد سرحان، ومحمد عز وغيرهم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

يوميات زوجة مفروسة أوي 5

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، تشارك الفنانة داليا البحيري، في موسم مسلسلات رمضان 2022، بالجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" مع المخرج أحمد نور، والنجوم: خالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب.

جزيرة غمام

الفنان طارق لطفي يخوض السباق الدرامي 2022 من خلال مسلسل "جزيرة غمام"، مع النجوم: فتحي عبدالوهاب وروبي وأحمد أمين ورياض الخولي وغيرهم، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

راجعين يا هوا

يخوض النجم خالد النبوي، سباق مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "راجعين يا هوا" مع المخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، مع النجوم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام إبراهيم وإسلام جمال وطارق عبدالعزيز وسلمي أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخي، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

عودة الأب الضال

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، يخوض الفنان بيومي فؤاد، الموسم الرمضاني المقبل 2022، من خلال مسلسل "عودة الأب الضال"، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته النجوم: عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، أوتاكا، رانيا الخطيب، نيفين محمد وغيرهم.

حلم ليال

تخوض الفنانة ياسمين صبري موسم مسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل "حلم ليال" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

بطلوع الروح

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، يخوض النجوم: إلهام شاهين ومنة شلبي وأحمد داوود وأحمد السعدني، سباق دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل "بطلوع الروح" مع السيناريست محمد هشام عبية، والمخرجة كاملة أبو ذكري، وسيعرض في 15 حلقة فقط.

عالم موازي

وقرر صناع مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، عرضهفي شهر رمضان المقبل 2022، وذلك بعد تأجيله من رمضان 2021، بسبب فيروس كورونا، ويشارك في بطولته النجوم: عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم والراحلة دلال عبد العزيز، من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

السكة العوجة

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "السكة العوجة" من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد أسامة.

توبة

ويخوض النجم عمرو سعد السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل "توبة" مع المخرج أحمد صالح، من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويشارك في بطولته النجوم: ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، وكريم عفيفي، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.

مسلسل suits بالعربي

آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022، يشارك الكثير من نجوم الفن في النسخة العربية من مسلسل suits، في رمضان 2022، وفي مقدمتهم: آسر ياسين، ريم مصطفى، أحمد داوود، صبا مبارك، تارا عماد، ومحمد شاهين وغيرهم، سيناريو وحوار ورشة محمد أمين راضي وإخراج مريم أحمدي.

مسلسل مي كساب

وتخوض الفنانة مي كساب، سباق دراما رمضان 2022، بمسلسل من فكرة وتأليف نصر الدين ناجي، سيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وعلاء حسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج مها سليم، آخر أخبار تصوير مسلسلات شهر رمضان 2022.