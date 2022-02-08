/678117/شيكابالا-يحيي-ذكرى-شهداء-الدفاع-الجوي-٢٠-في-الجنة-لن-ننساكم

حرص محمود شيكابالا لاعب نادي الزمالك، علي إحياء ذكري استشهاد جمهور القلعة البيضاء في مذبجة الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر اللاعب صورة لقميصة عبر حسابه الشخصى”فيس بوك” وكتب”:٢٠ في الجنة، لن ننساكم.

موقف محمد أبو جبل من التجديد للزمالك

ينتظر نادي الزمالك عودة منتخب من من الكاميرون عقب إنتهاء كأس أمم أفريقيا، لفتح ملف التجديد مع الحارس الدولي محمد أبو جبل.

ويسعى مسئولوا الزمالك للتجديد لأبو جبل الذي تألق مع منتخب مصر في مباريات البطولة، وتصدى لأكثر من ركلة جزاء خلال مباراة كوت ديفوار والكاميرون، وكان له دور كبير في صعود منتخب مصر للمباراة النهائية.

وتأتي نية أبو جبل بموافقته على التجديد للزمالك، بشرط تقديره بشكل مالي، ومعنوىـ فهو ليس لديه أي مشكلة لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وإذا جاء له عروض إحترافية بعد البطولة، سيجدد للزمالك ويخرج عن طريق الفريق لإفادة النادي مادياً من بيع اللاعب.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

لاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.