/678123/البرلمان-العراقي-يفتح-باب-الترشح-على-منصب-رئيس-الجمهورية

كشف محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية.

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وأكدت وثيقة صادرة عن مجلس النواب العراقي: نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة 72/ثانيا/ب من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، حيث قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 ولمدة ثلاثة أيام، حيث كان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة أمس على مرشحي رئاسة الجمهورية، قبل أن تلغى الجلسة بسبب غياب الكتل السياسية، باستثناء تحالف يضم مجموعة نواب "مستقلين".

من جانبها كشفت قناة “السومرية” مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين بكمين لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى، وقال مصدر أمني: إن كمين لعناصر داعش على نقطة أمنية ضمن منطقة الغريرات أطراف منطقة العبارة أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة آخرين، وأضاف أن بين المصابين مدير قسم شرطة العبارة.

تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي

من جانبها أكدت وسائل إعلام عراقية أن تنظيم "داعش" الإرهابي أطلق 4 قذائف هاون على منطقة السحاجي غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وقال المقدم علي حربي في تصريح لموقع "باسنيوز" العراقي إن منطقة السحاجي تعرضت لقصف بـ4 قذائف هاون من قِبل عصابات "داعش" الإرهابية في وقت متأخر من ليل السبت دون وقوع خسائر بشرية". خلية الإعلام الأمني العراقية كانت قد أعلنت عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة الإرهابية التي نفذت جريمة "العظيم" والقضاء عليها بالكامل.

قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في العاصمة بغداد

كما أكدت مصادر عراقية، وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد في زيارة غير معلنة، وقالت المصادر لـRT، أن قاآني وصل بغداد واجتمع بقادة (الإطار التنسيقي) الشيعي الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة، ووأضافت، أن الاجتماع بحث التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتحالفات السياسية، وما حدث بعد توقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن التفاوض السياسي المتعلق بالحكومة".

وهذه الزيارة ليست الأولى التي يقوم بها "قاآني" إلى العراق هذا العام، حيث تشير المعلومات إلى قيامه بزيارتين سابقتين خلال الشهر الماضي.