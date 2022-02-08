وزير العدل يستعرض إنجازات الطب الشرعى خلال عامين

جدة - نرمين السيد - وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين 3 محاور رئيسية، وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

وشمل قطاع الطب الشرعى، تم تجديد شهادة الأيزو فى مجال البصمة الوراثية، وحصول كل من دار التشريح، وعيادات العنف ضد المرأة وقسم الهيستوباثولوجى على شهادتى isoرقمى 092001أ، و09001 ب، بالمواصفات والمعايير الدولى.

وتم توريد 136 جهاز فحص فنى بجميع الإدارات الفنية بالمصلحة، ورفع الطاقة الاستيعابية لثلاجات دار التشريح بزينهم بنسبة 64% لتسع 250 جثة بعد أن كانت تسع 10 جثث فقط، ورفع الطاقة الاستيعابية للمعامل الكيميائى بنسب 100%، بإضافة ثلاجة حفظ عينات جديدة والتى تسع ما يقرب من 350 ألف عينة.

وفى مجال التحول الرقمى، تم عمل غرفة تحكم مركزية بمركزالمعلومات، والانتهاء من ميكنة قسم طب شرعى "كفر الشيخ، شبين الكوم، أسيوط، والمنيا" وربطها بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعى.

كما تم الانتهاء من إدارتى المعمل الكيميائى وأبحاث التزييف والتزوير"المنصورة، وأسيوط"، وربطهما بمركز معلومات مصلحة الطب الشرعى.

أما فى مجال التدريب، تم تدريب 170 طبيبا وكيميائيا، وعقد 80 فعالية من الاجتماعات والمحاضرت وورش العمل وزيارت ميدانية للمصلحة.