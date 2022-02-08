عاجل-نشاط رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء بدرجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وسيكون الطقس باردا على السواحل الشمالية الغربية، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارا، شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد ليلا.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فيما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 18 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 22 11

دمنهور 17 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 10

السلوم 17 10

سيوة 19 09

بورسعيد 17 11

دمياط 18 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 21 10

الاسماعيلية 18 10

السويس 19 12

العريش 17 10

رفح 21 10

رأس سدر 19 10

نخل 19 03

نويبع 21 15

طابا 21 13

كاترين 15 00

الطور 22 10

شرم الشيخ 25 14

الغردقة 24 13

مرسى علم 23 12

الفيوم 18 09

بنى سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 23 08

الأقصر 24 08

أسوان 25 09

إدفو 25 09

أبو سمبل 25 09

الوادى الجديد 24 07

شلاتين 26 13

أبو رماد 25 13

حلايب 23 14

رأس حدربة 23 14