محافظة الجيزة تزيل 55 حالة تعد على أملاك الدولة بطريق مصر أسيوط الزراعى

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور وتحقيق الردع.





وشدد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، بضرورة التصدى بكل حزم لـمخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة والطريق العام والإزالة الفورية لها فى المهد وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى ذلك الإطار قام مركز ومدينة العياط بتنفيذ عدد 55 قرار إزالة لتعديات على طريق مصر أسيوط الزراعى ولاية الهيئة العامة للطرق بإجمالى مساحة 2831م2 وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز العياط. كما قامت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة البدرشين بشن حملات مكبرة لرفع سيارات النقل والتريلات المتروكة والمتهالكة من طريق مصر أسيوط السريع نطاق أبورجوان بحرى، وجار الاستكمال لتحقيق الانضباط بمسار الطريق وذلك بمتابعة من محمود زين رئيس مركز ومدينة البدرشين.

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