للاستفادة من التخفيضات.. إقبال جماهيرى على مبادرة كلنا واحد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ21 من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة، ونظرا لاقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، بالمنافذ والسرادقات.
وذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.
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