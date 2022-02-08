انتشال جثماني طفلين غرقاً بمياه ترعة السلام في شمال سيناء

نجح فريق الإنقاذ من انتشال جثماني طفلين غرقا مساء أمس، الإثنين، بالمسطح المائي لترعة السلام بنطاق قرية 6 أكتوبر، إحدى قرى مركز بئر العبد بشمالي غربي سيناء.

وتم نقل جثماني الطفلين الغريقين وهما من عائلات قبيلة "الأخارسة " بقرية 6 اكتوبر إلى مستشفى بئر العبد التخصصي؛ لإنهاء الإجراءات الرسمية من خلال الجهات المعنية والنيابة العامة تمهيدا لتشييع جنازتهما بمسقط رأسهما.

وشهدت قرية 6 أكتوبر، إحدى قرى مركز بئر العبد، مساء الإثنين فقد طفلين من أبناء عائلات قبيلة الأخارسة، في المسطح المائي لترعة السلام جنوبي القرية في ظروف غامضة، وتم البحث عنهما بواسطة عدد من المنفذين وسط استنفار أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقال محمود منصور الاخرسي، أن طفلين يدعى الأول علي سالم مبارك سلمان، والثاني أحمد سمير مصطفى، من أبناء عائلات قبيلته "الأخارسة" غرقا مساء الاثنين ، في ترعة السلام بمنطقة جنوب قرية 6 أكتوبر في ظروف غامضة ، وان كافة أهالي القرية يتواجدون الساعة على ضفتي الترعة البحث عن الطفلين بالمنطقة المحصورة بين قربة رابعة شرقا وحتى قرية الشهداء غربا.

وأكد عدد من شهود العيان أن عدد من المنفذين المتطوعين واصلوا البحث عن الطفلين داخل ضفتي الترعة التي يصل عرضها إلى نحو 10 أمتار بعمق قرابة 3 أمتار، وتم استكمال البحث صباح اليوم حتى تم العثور على الطفلين وقد لفظا أنفاسها الأخيرة متأثرين بغرقهما تحت مياه الترعة.

وأطلق العديد من المواطنين أبناء قرى مركز بئر العبد استغاثات عاجلة عبر صفحاتهم الشهية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لغطاسين بحيرة البردويل والسباحين في منطقة رمانة بسرعة التوجه إلى منطقة غرق الطفلين بترعة السلام للمساعدة في إنقاذ الطفلين الفريقين وسرعة العثور عليهما.