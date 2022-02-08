/678140/فنانات-ظهرن-بـ-بدلة-رقص-وهن-لسن-براقصات-آخرهن-هند-صبري

«الدور يحكم»، جملة تتردد على ألسنة معظم نجوم الفن، بها يبررون نطقهم بلفظ ما في أحد الأعمال أو ظهورهم بشكل مختلف عن ثقافتنا الشرقية، وتحديدًا بعض نجمات الفن التي ظهرن ببدلة رقص في أعمالهن الفنية رغم أنها ليست بمهنتهم الأساسية، وهو ما يعرضهن للانتقاد، وكانت آخرهن النجمة التونسية هند صبري.

وفي هذا الصدد، يرصد دوت الخليج عدد من نجمات الفن التي ظهرن ببدلة رقص في أعمالهم الفنية.

سهير رمزي

في فيلم «ليال»، وهو عمل مصري من إنتاج عام 1982،الفيلم بطولة الفنانة المتألقة سهير رمزي ومحمود عبد العزيز، ومن إخراج حسن الإمام، وجسدت خلاله دور راقصة شهيرة.

نادية الجندي

قدمت دور الراقصة أكثر من مرة خلال مسيرتها الفنية، فنجدها في فيلم «بمبة كشر» عام 1974 و فيلم «واد الغازية» 1983.

نادية لطفي

لعبت دور الراقصة في فيلم «أبي فوق الشجرة» بطولة العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ.

ليلى علوي

استمتعت بدور الراقصة فقدمته مرتين، الأولى في فيلم «يا مهلبية يا» إنتاج عام 1991 للمخرج شريف عرفة، والثانية في فيلم «سمع هس».

نيكول سابا

لم تلعب دور الراقصة، لكنها ظهرت ببدلة رقص في فيلم «قصة الحي الشعبي» بطولة طلعت زكريا وسعد الصغير.

مي عز الدين

واتبعت مي عز الدين نفس نهج نيكول سابا، فلم تلعب دور راقصة لكنها ظهرت بالبدلة في فيلم «أيظن» بطولة حسن حسني.

نبيلة عبيد

جسدت نجمة الجماهير نبيلة عبيد شخصية الراقصة في أكثر من عمل، أبرزهم فيلم «الراقصة والسياسي» وفيلم «الراقصة والطبال».

ميرفت أمين

قدمت الفنانة ميرفت أمين دور الراقصة بشكل كوميدي في فيلم «عودة أخطر رجل في العالم» بطولة فؤاد المهندس.

لبلبة

وببدلة رقص مكشوفة، ظهرت لبلبة من داخل منزلها بفيلم «خلي بالك من جيرانك».

سمية الخشاب

لعبت سمية الخشاب دور الراقصة بشكل جرئ في فيلم «حين ميسرة».

رانيا يوسف

جسدت النجمة رانيا يوسف شخصية الراقصة بمسلسل «أفراح القبة».

درة

بينما ظهرة الفنانة درة بيدلة الرقص في مسلسل «مزاج الخير» بطولة الفنان مصطفى شعبان والنجم الراحل حسن حسني.