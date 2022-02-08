/678152/قبل-المباراة-بساعات-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الأهلي-و-الأندية-البرازيلية-و-القيمة-التسويقية-للفريقين

خطف النادي الأهلي أنظار جموع المتابعين لكأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق "مونتيري المكسيكي" في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية، و ذلك في ظل غيابات عديدة لنجوم الفريق لأسباب الإصابة و مشاركة البعض منهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات الأهلي

و يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة لعل أبرزها قائد الفريق "محمد الشناوي" والذي أصيب مع المنتخب الوطني في مباراته أمام كوتديفوار في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

و أيضًا من ضمن هذه الغيابات لاعب خط الوسط و الباك اليمين لمنتخب مصر "أكرم توفيق" الذي لحقته إصابة بالغة بقطع في الرباط الصليبي منعته من استكمال مشواره مع المنتخب الوطني في البطولة.

لم تتوقف غيابات الأهلي عند هذا الحد بل شملت أيضًا اللاعب الشاب عمار حمدي لاعب خط الوسط و الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

مشاركات الأهلي ضد الأندية البرزايزيلية

ولعب "النادي الأهلي" أمام الأندية البرازيلية في 3 مشاركات بكأس العالم للأندية, إستطاع من خلالهم "المارد الأحمر" الفوز في مباراة و خسر في مباراتين, أحرز خلالهم هدف وحيد فيما إستقبلت شباكه 3 أهداف.

إفتتح الأهلي مشواره مع الأندية البرازيلية بمواجهة فريق "إنترناسيونال البرازيلي" عام 2006 و التي إنتهت بهزيمة "الأهلي" بهدفين مقابل هدف و أحرز فلافيو مهاجم النادي الأهلي هدف الأهلي الوحيد

ثاني اللقاءات كان في عام 2012 بملاقاة فريق "كورنثيانز البرازيلي" واستطاع الفريق البرازيلي بالفوز بالمباراة بهدف دون رد في منافسات دور نصف النهائي لكأس العالم للأندية.

آخر لقاءات الأهلى مع الأندية البرازيلية يعطي تفاؤل و أمل للجماهير العريضة للنادي الأهلي المترقبة المباراة, حيث إستطاع الأهلى هزيمة بالميراس بركلات الترجيح في النسخة الماضية لكأس العالم للأندية و حصد الميدالية البرونزية.

القيمة التسويقية

ومن ناحيه اخري يتفوق نادي بالميراس البرازيلي في القيمة التسويقية للاعبيه حيث بلغت 180 مليون و 100 ألف يورو, بينما يمتلك "نادي القرن" لاعبين بلغت قيمتهم التسويقية 31 مليون يورو

و كان الإتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الفرنسي كليمان توربان و يعاونه نيكولا دانوس و سيريل جرينجور, و الدولي الكندي درو فيشر حكمًا رابعًا, بينما يتواجد في غرفة الفيديو الاسترالي أنطون شيشتنين.