عاجل- العقد العرفى والنهائى.. وزير العدل يشرح قانون الشهر العقارى الجديد

وقال مروان، فى تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن حصاد وزارة العدل خلال عامين، إن القانون نظم عملية تسجيل العقارات فى ثلاث حالات هى:- لمن يملك عقدا نهائيًا، أو لمن يملك عقدًا عرفيًا ابتدائيًا مر عليه 5 أعوام، أو لمن استقرت ملكيته على الأرض 15 عاما.
وأوضح أن كل حالة من هذه الحالات بين القانون المستندات المطلوبة لإجراء التسجيل فى الشهر العقارى دون الحاجة لتسديد قيمة ضريبة التصرفات العقارية التى تم الفصل بينها وبين إجراء التسجيل فى الشهر العقارى، كما أن القانون القديم كان يلزم الراغب فى التسجيل إحضار خريطة مساحية من إحدى الجهات فى الدولة، لكن القانون الجديد حل هذه المشكلة وجعل إمكانية تحديد البيانات المساحية من أى جهة، ولو لم يحدث تغير عن البيانات المدونة فى العقد النهائى أو العرفى يمكن استخدام العقد كبيان مساحى.
وأشار إلى أن أقصى رسم يمكن دفعه فى الشهر العقارى هو 2000 جنيه فقط، وأدنى رسم 500 جنيه، ومن يرغب فى التسجيل بعد إقرار القانون لن يكون مطالب إلا برسوم الشهر العقارى فقط.
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