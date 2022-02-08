النائبة هالة أبو السعد :مصر بحاجة لرؤية متكاملة لتطوير الشهر العقارى فى مصر«فيديو»

/678157/النائبة-هالة-أبو-السعد-مصر-بحاجة-لرؤية-متكاملة-لتطوير-الشهر-العقارى-فى-مصرفيديو

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أنه لا خلاف على أى خطوة من خلالها يتم التسهيل على المواطن لإنهاء أى خدمة حكومية تتم فى أى من المصالح الحكومية، مضيفة،” أن أتصور – سيادة الرئيس- بأن أى مواطن عند يقرر الذهاب لأى من المصالح الحكومية لإنهاء أى من الإجراءات الخاصة به، يواجه معاناة كبيرة وخاصة على مستوى البيروقراطية من الموظفين أو الإجراءات المعقدة والمركبة”.

دوت الخليج

قانون الشهر العقاري

وأوضحنت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، أن الوضع فى الشهر العقارى، لا يختلف عن أى مصلحة حكومية أخرى، مشيرة إلى أن المعاناة التى يدركها المواطن فى أى مصلحة حكومية يدركها أيضا بالشهر العقارى، لافتة إلى أن الأمور بدأت تتحسن مع إرادة القيادة السياسية نحو تطوير هذه المنظومة والتغلب على إشكالياتها سواء على مستوى البنية التحتية والمكاتب المختلفة أو على مستوى البيئة الإلكترونية ودخول أجزاء كبيرة من خدمات الشهر العقارى إلى منصة مصر الرقمية.

التسجيل العقاري

وقالت النائبة هالة أبو السعد، أن التعديلات المطروحة بمشروع قانون اليوم تخدم بيئة التسجيل العقارى وتتغلب على وضع مأساوى كبير فى الشارع المصرى، مشيرة إلى أن 90%من عقارات مصر غير مسجلة، وبالتالى ضياع حق الدولة وحق المواطن أيضا فى أن يكون عقاره مسجل، مضيفة “أن الطموح فى أن نكون أمام منظومة شهر عقارى متكاملة مستقلة لا يزال يرواد الجميع”.

وأعلنت وكيل مشروعات النواب، موافقتها على مشروع القانون، وكل الأمنيات بأن نناقش خلال هذا الفصل التشريعى خطة تطوير وتأهيل لكل مكاتب الشهر العقارى وأن تكون مختلف الخدمات بمنصة مصر الرقمية وأن نكون أمام موظفين مؤهيلن لهذه المنظومة التى يتعامل معها المصريين بشكل يومى.