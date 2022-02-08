رمضان 2022.. كريم قاسم يبدأ تصوير مسلسل «يوتيرن»

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دوت الخليج يرصد انطلاق تصوير مسلسل «يونيرن» للفنان كريم قاسم.

شخصية كريم قاسم بمسلسل يوتيرن

ويجسد كريم قاسم في مسلسل «يوتيرن» المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022 شخصية خالد، الذي يخوض صراعًا عائليًا يحاول فيه مساندة أسرته.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج شركة العدل جروب، و يشارك في بطولته بجانب كريم قاسم، النجمة ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، والفنانة عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، والفنانة الشابة هلا السعيد، محمود حجازى.

يعد مسلسل يوتيرن هو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع النجم كريم قاسم بالنجمة ريهام حجاج، حيث سبق وتعاونا سويًا في مسلسل «لما كنا صغيرين»، والذي حقق نجاحًا ساحقًا.

جدير بالذكر أن كريم قاسم شارك مؤخرًا في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم «الحفرة» الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

أحدث أعمال كريم قاسم

ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة «بحبك موت» في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج شركة العدل جروب، وشاركه في البطولة الفنانة سلمى أبو ضيف، ليقدما سويًا قصة حب قوية، ولكنها محفوفة بالمخاطر في نفس الوقت.

أعمال أخري للفنان كريم قاسم

‎و عُرض للفنان كريم قاسم أعمالًا درامية سابقة على منصة شاهد vip وحصدت العديد من المشاهدات مثل مسلسل "مملكة إبليس" بجزأيه الأول والثاني، والذي عُرض حصريًا ونال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة النطاق، وأيضًا "لما كنّا صغیرین الذي نافس به في موسم رمضان 2020، ومن الناحية السينمائية يُعرض له فيلم ولاد رزق 2 وأيضًا سوّاح الذي حصد 35 جائزة دولية في أكثر من 100 مهرجان سينمائي.