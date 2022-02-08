ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة أطفاء بقرية الأشراف بقنا

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أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة إطفاء بقرية الأشراف فى قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة إطفاء بالقرب من قرية الأشراف بقنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عفاف أحمد شحات 18عاما، نبيهة عبد المنعم مصطفى 50 عاما، أمل يوسف شحات 28 عاما، أحمد شيخون عبادى 46 عاما، منة عادل عبد المنعم 29 عاما، أحمد صالح محمد 28 عاما.

أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة أطفاء بقرية الأشراف بقنا

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة صباح اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج

غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، كانت قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم

تبين بالفحص مصرع سيدة وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. إدارة الحماية المدنية، أكدت إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود العديد من الأخطاء التي يرتكبها ساكنوا الشقق والعقارات السكنية، والتي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وشددت الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.