«الأهلي مش بيمثل مصر»..وقف المذيع حسام حداد وإحالته للتحقيق

/678169/الأهلي-مش-بيمثل-مصروقف-المذيع-حسام-حداد-وإحالته-للتحقيق

قررت الهيئة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وايقافه عن العمل.

دوت الخليج

الإعلامي حسام حداد

وقالت الهيئة في بيان لها، إن قرار الإيقاف جاء بعد ما بدر منه اليوم خلال برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافه واحده بين كافه الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامه ، وأن كافه الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق و النجاح فى تحقيق الانجازات التى تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

كان مذيع برنامج صباح الخير يا مصر، قال «الأهلي لا يمثل مصر.. ولا يمثل إلا نفسه»، وأثارت التصريحات حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتخذ الهيئة قرارها الأخير بوقفه وإحالته للتحقيق.

وأضاف حداد خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "متقنعنيش إن إسبانيا بعدما حصلت على كأس العالم قام مشعجو ريال مدريد بتشجيع برشلونة في دوري أبطال أوروبا حفاظا على حالة التشجيع للمنتخب الإسباني".

وأكمل حسام حداد : "مش مطلوب من الزملكوية النهاردة يشجعوا النادي الأهلي لو هم مش عاوزين، واللي عاوز يشجع الأهلي يشجع الأهلي، واللي عاوز يشجع يشجع، ولو كان الزمالك في نفس الموقف نفس الكلام برضه".