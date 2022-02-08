الزراعة: تحصين 1.2 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة، إن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باتخاذ التدابير اللازمة وتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية الكافية لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية، لحماية الثروة الحيوانية، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم منذ بداية الحملة وحتى الآن، تحصين حوالى 890 ألفا و465 رأسا من الأبقار، و305 آلاف و714 رأسا من الأغنام، و50 ألفا و694 رأسا من الماعز.
وأوضح أن الحملات والتى يتم تنفيذها من خلال أطباء مديريات الطب البيطرى بالمحافظات والإدارات التابعة لها، تتم من خلال لجان ثابتة متمركزة فى تجمعات مربى الماشية والأسواق، ولجان متحركة تجوب جميع المراكز والقرى بجميع المحافظات، لترقيم الماشية وتسهيل عمليات التحصين لجميع الرؤوس، بهدف إنجاح الحملة، لافتا إلى أنه يتم خلال هذه الحملات تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وناشد رئيس الهيئة، جميع المربيين بالتعاون مع الحملة، والتواصل مع الإدارات البيطرية، لتحصين ماشيتهم، لحمايتها والحفاظ على ثروتهم الحيوانية.
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