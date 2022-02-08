‎سفير مصر في طوكيو يبحث أجندة التعاون التنموي مع رئيس وكالة اليابان...

عقد السفير محمد أبو بكر، سفير مصر في طوكيو، لقاءً مع البروفيسور Shinichi Kitaoka، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA، حيث أعرب السفير عن التقدير المصري الكبير لانخراط وكالة "جايكا" في العديد من المشروعات الهامة التي تمس مختلف القطاعات في مصر، مشيراً في ذات الوقت إلى ما يمثله العام الحالي من خصوصية رمزية في العلاقات الثنائية، وبما يؤكد على تاريخية وعمق الروابط بين البلديّن.

كما تطرق اللقاء إلى مسألة المشاركة اليابانية في قمة المناخ COP27 التي من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال العام الجاري، وذلك اتصالاً بالتباحث المستمر بين الطرفين حيال القضايا والمشروعات التنموية ذات الأبعاد البيئية، وكذلك المشروعات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والجاري تنفيذها في العديد من المجالات ، خاصة في مجالات البنية الأساسية.

هذا، وأشاد السفير المصري كذلك بالدور الهام والمحوري الذي اضطلعت به وكالة التعاون اليابانية فيما يتعلق بإنشاء المتحف المصري الكبير، والذي يعتبر أيقونة ثقافية فريدة تعاونت الدولتان من خلاله لخروج هذا الصرح الحضاري إلى النور.

ومن جانبه، أثنى رئيس "جايكا" على تعدد أوجه التعاون بين الجانبين، مدللاً على ذلك ببعض المشروعات الهامة التي تجمع الطرفين مثل المدارس اليابانية في مصر EJS، وكذلك الخط الرابع لمترو الأنفاق، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.