قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وايقافه عن العمل ، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى. وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، وأن كل الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق و النجاح فى تحقيق الإنجازات التى تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الوطنية للإعلام" تعلن إيقاف مذيع صباح الخير يا مصر عن العمل وإحالته للتحقيق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.