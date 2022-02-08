السولية وأيمن أشرف في تشكيل الأهلي الأساسي أمام بالميراس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة بيتسو موسيماني تشكيل فريقه لخوض مباراة بالميراس بطل البرازيل فى الدور قبل النهائي بكأس العالم للأندية. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: علي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هاني وعمرو السولية واليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وطاهر محمد طاهر. ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي فى السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادى الوحدة في أبوظبي، ضمن منافسات الدورقبل النهائى من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

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