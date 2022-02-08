بالتفاصيل| موعد بداية الترم الثاني 2022 للمدارس والجامعات

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تصدر موعد بداية الترم الثاني 2022 للمدارس والجامعات محركات البحث بجميع المواقع، بعد أيام قليلة من بدء إجازة منتصف العام في 5 فبراير الجاري.

دوت الخليج

موعد بداية الترم الثاني 2022 للمدارس

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، مشيرة إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ فعليا يوم السبت 5 فبراير وتستمر حتى الخميس 17 فبراير، ليبدأ الترم الثاني يوم السبت 19 فبراير.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات النقل للترم الثاني بالمرحلة الإبتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي لتبدأ في 7 مايو 2022، بما يعادل مدة دراسة تقترب من الـ80 يوما شاملة الإجازات والعطلات الرسمية متضمنة عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر والعطلات الأسبوعية.

كما حددت الوزارة موعد امتحانات الثانوية العامة لتبدأ في 11 يونيو، وحددت كذلك موعد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ في 21 مايو بمدة دراسة تتراوح بين 97 إلى 100 يوما، متضمنة أيضا الإجازات والعطلات الرسمية.

وشددت الوزارة على حظر إجراء أية امتحانات في شهر إبريل، مشيرة إلى أن موعد الامتحانات الشفوية والعملية يجب أن يكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأقل، مؤكدة استمرار الدراسة والمراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال فترة الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي.

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2022

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجود أي تعديل في الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2022.

ونشر شوقي بانر لخبر منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي يحمل عنوان" عاجل: الحكومة تعلن 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد مد أسبوع إضافي"، معلقا عليه قائلا:" هام.. هذا البوست "من العام الماضي" وتم إعادة نشره لإثارة البلبلة ولا أساس له من الصحة.. وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية حيث تبدأ أجازة نصف العام في الفترة من 5 فبراير وحتي 17 فبراير 2022.

الأعلى للجامعات يعلن موعد بداية الترم الثاني 2022 بالجامعات

فيما أعلن المجلس الأعلى للجامعات موعد بداية الترم الثاني للجامعات 2022.

وذكر المجلس إن موعد بداية الترم الثاني للجامعات 2022 سيكون في 19 فبراير الجاري.

وكشف المجلس أن مدة الدراسة بالجامعات خلال الترم الثاني هي 13 أسبوعا لتنتهي في 9 يونيو 2022.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن أن إجازة منتف العام بالجامعات أسبوعين تمتد في الفترة من 5 فبراير وحتى 19 فبراير.