/678178/الوطنية-للإعلام-تحيل-المذيع-حسام-حداد-للتحقيق-وإيقافه-عن-العمل

دوت الخليج

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية، كما أنها تتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

أسباب الأزمة

المذيع حسام حداد، كان قال في برنامج صباح الخير يا مصر: "الأهلي سيلعب، فهل النادي الأهلي يمثل مصر؟"، ورد سريعًا فقال: "لأ.. الأهلي لا يمثل مصر، لكنه نادي من مصر يحمل اسم مصر"، وأضاف المذيع حسام: "النادي الأهلي يمثل نفسه في المقام الأول، ثم يُنسب إلى دولة مصر". وكما تساءل المذيع حسام حداد قائلًا: "هل مطلوب من الزملكاوية أن يشجعوا الأهلي؟"، وأيضًا رد بشكل سريع قائلًا: "لأ.. لأ". ووجاء موقف المذيع مثيراً للجدل حيث تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ما قاله المذيع حسام حداد، معبرين عن غضبهم من هذه التصريحات. ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم الثلاثاء، مع نظيره فريق بالميراس البرازيلي بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الثالث من شهر فبراير حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

الأهلي وبالميراس البرازيلي

مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي تقام فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقالت "قنوات أبوظبي الرياضية" التابعة لأبوظبي للإعلام، أن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS" المجاني، بالإضافة إلى ذلك ستنقل المباراة على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة في آسيا وقناة أبوظبي "إكسترا" التي أُطلقت خصيصًا من أجل بث المباريات مع تقديم تغطية خاصة لفاعليات البطولة.