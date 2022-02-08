بالتفاصيل| كيفية حجز موعد تساهيل 2022؟ (رابط مباشر)

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" كيفية حجز موعد تساهيل 2022؟" تصدر هذا السؤال محركات البحث بجميع المواقع على صفحات الانترنت.

دوت الخليج

ويرجع السبب في ذلك إلى رغبة المصريين في السفر للسعودية لزيارة ذويهم خاصة وأننا في إجازة نصف العام، بعد أن فتحت المملكة تأشيرات الزيارة للمصريين بقيمة 440 ريال سعودي.

ما هي شركة تساهيل؟

وتساهيل هي شركة مصرية متخصصة في مجال السفر، وتعد مسئولة عن مساعدة المسافرين في إنجاز كافة إجراءات السفر والسياحة من وإلى المملكة العربية السعودية، فتقدم خدمات إصدار التأشيرات للمعتمرين والحجاج وأصحاب الزيارات.

كيفية حجز موعد تساهيل 2022

وفي التقرير التالي يجيب "دوت الخليج" عن سؤال كيفية حجز موعد تساهيل 2022؟:

-في البداية ندخل إلى الموقع عبر الرابط التالي

-نختار الدولة مصر

-ثم نضغط على أيقونة تحديد موعد

-نختار بعدها الجنسية ونوع التأشيرة.

-نستكمل إدخال البيانات وهي المحافظة التي تسكن بها والقنصلية ورقم جواز السفر وغيرها.

-بعدها ستظهر لك المواعيد المتاحة عبر نوعين مواعيد تساهيل العادية ومواعيد تساهيل VIP .

-رسوم تحديد الموعد العادي 710 جنيه، ورسوم تحديد موعد VIP 1210 جنيه.

المستندات المطلوبة:

ولكي تنهي خدمتك سيتطلب منك مجموعة من الأوراق والمستندات واستيفاء عدد من الشروط هي:

-تقديم جواز سفر ساري لأكثر من ستة أشهر.

-ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة أو أن يكون بصحبة مرافق أو ولي أمر.

-استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

-تذكرة سفر ذهاب وعودة.

-حجز فندق أو أن يكون هناك سكن تتوجه عليه داخل المملكة العربية السعودية.

-شهادة تعريف من جهة العمل الخاصة بك.

-إثبات ملاءة مالية " القدرة على تحمل أعباء المعيشة" يتم استخراجها من أحد البنوك.

-تقديم خط سير الرحلة.

-تقديم المعلومات الشخصية الخاصة بك كاملة بما فيها عنوانك داخل مصر.

-تقع شركة تساهيل بشارع عبدالعزيز آل سعود بالمنيل ومواعيد العمل بها من التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا.

يذكر أن الكثير من المواطنين حول العالم عانوا من حظر السفر والتنقل خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب غلق البلاد تأشيرات الزيارة ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، حتى أن الكثيرين حُرموا من زيارة ذويهم وأسرهم طيلة هذه الفترة.

ومع بدء انتشار اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وتوسع البلدان في منح التطعيم لمواطنيهم بدأت الكثير من البلاد فك الحظر التي فرضته على نفسها والسماح بزيارة أراضيها.