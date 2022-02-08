تشكيل الأهلي أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية

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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لفريق النادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي في مصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وبالميراس في الساعة السادسة مساء، على ملعب آل نهيان بأبو طبي.

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

الأهلي في كأس العالم للأندية

خطف النادي الأهلي أنظار جموع المتابعين لكأس العالم للأندية بعد فوزه على فريق "مونتيري المكسيكي" في المباراة الأولى بكأس العالم للأندية، و ذلك في ظل غيابات عديدة لنجوم الفريق لأسباب الإصابة و مشاركة البعض منهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا.

و يعاني الأهلي من غيابات مؤثرة لعل أبرزها قائد الفريق "محمد الشناوي" والذي أصيب مع المنتخب الوطني في مباراته أمام كوتديفوار في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون.

و أيضًا من ضمن هذه الغيابات لاعب خط الوسط و الباك اليمين لمنتخب مصر "أكرم توفيق" الذي لحقته إصابة بالغة بقطع في الرباط الصليبي منعته من استكمال مشواره مع المنتخب الوطني في البطولة.

لم تتوقف غيابات الأهلي عند هذا الحد بل شملت أيضًا اللاعب الشاب عمار حمدي لاعب خط الوسط و الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي.

مشاركات الأهلي ضد الأندية البرزايزيلية

ولعب "النادي الأهلي" أمام الأندية البرازيلية في 3 مشاركات بكأس العالم للأندية, إستطاع من خلالهم "المارد الأحمر" الفوز في مباراة و خسر في مباراتين, أحرز خلالهم هدف وحيد فيما إستقبلت شباكه 3 أهداف.

إفتتح الأهلي مشواره مع الأندية البرازيلية بمواجهة فريق "إنترناسيونال البرازيلي" عام 2006 و التي إنتهت بهزيمة "الأهلي" بهدفين مقابل هدف و أحرز فلافيو مهاجم النادي الأهلي هدف الأهلي الوحيد