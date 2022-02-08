/678174/تعرف-على-بدلاء-الأهلي-أمام-بالميراس-فى-نصف-نهائي-كاس-العالم-للأندية

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، لفريق النادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي في مصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

دكة بدلاء الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شوبير، محمد مغربي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمود وحيد، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، زياد طارق، ميكيسوني، وليد سليمان، محمد شريف.

شكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

احداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.