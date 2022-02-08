/678180/أول-ظهور-لـ-يسرا-بعد-تعافيها-من-فيروس-كورونا

عادت النجمة المتألقة يسرا لتصوير مسلسلها الجديد بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، التي أُصيبت به مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد أول ظهور ليسرا بعد تعافيها من كورونا.

أول ظهور للفنانة يسرا

ونشرت النجمة عبير صبري صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت فيها يسرا لأول مرة بعد تعافيها من كورونا.

وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة: "النجمة الجميلة يسرا والأستاذ جمال العدل حصري في مسلسلنا يوتيرن بعد ما خفت من الكورونا ألف مليون سلامة يا ملكة يا حبيبة الناس كلها بنحبك كلنا".

يسرا تعرب عن سعادتها بالمشاركة في «البحث عن علا»

أعربت الفنانة القديرة يسرا، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «البحث عن علا»، الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، ويعرض على منصة شاهد الالكترونية.

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة تجمعها بأبطال العمل والذي كان من بينهم شيرين رضا وهند صبري، وعلقت عليها قائلة: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري.. استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

يسرا في البحث عن علا

وظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرق ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».

صناع مسلسل البحث عن علا

مسلسل "البحث عن علا" تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري، وبطولة هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي وندى موسى إلى جانب عدد من ضيوف الحلقات، ومكون من 6 حلقات.

يسرا تكشف أول حب في حياتها

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا في أولى حلاقتها من برنامجها الجديد عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الاولى خلال برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

وقالت يسرا خلال برنامجها المذاع عبر فضائية mbc 1: «أعجبت بزميلي في المدرسة، وكنت صغيرة جدا وهو كان أكبر مني؛ وعمره ما فكر يبصلي لأني أصغر منه طبعا». وتابعت: «بس أنا مستلمتش وفضلت وراه لحد ما حبني، وكنا بنلعب لعبة وهي أن كل واحد يكشف عن رأيه بـ زميله، وأنا كتبت اسمي وهو قال أني لطيفة وملفته للانتباه، وفرحت جدا وعرفت أنه معجب بيا».

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".