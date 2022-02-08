القصير يبحث مع وفد سلامة الغذاء السعودى سبل دعم التبادل التجارى «صور»

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، وفد من وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، حيث بحث معهم سبل دعم التبادل التجارى فى مجال الصادرات الزراعية والتبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.





ويأتى هذا اللقاء نتيجة المباحثات التى أجراها القصير فى الرياض مع نظيره السعودى الأسبوع الماضى، وتوجيه الدعوة لوفد فنى سعودى لزيارة مصر والإطلاع على المنظومة التصديرية الحديثة ومنظومة تكويد المزارع والكيانات التصديرية التى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى من أجل إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة.

وقال القصير إن الوفد السعودى قام بالاطلاع على الإجراءات والتطور، الذى تشهده مصر حاليا فى مجال سلامة الغذاء والحجر الزراعى وإجراءات الرقابة والتتبع وكذلك الصحة النباتية.

وقال القصير إن قد تم تقديم شرح تفصيلى للمنظومة المصرية الحديثة، لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المصدرة، والتى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، وكذلك عرض للنتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الإتحاد الأوروبى ومعظم دول العالم التى تتميز بأحدث الأنظمة الرقابية فى مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلاند والصين وأمريكا وكندا.

كما استعرض وزير الزراعة أمام الوفد السعودى جهود الدولة المصرية فى قطاع الزراعة وسلامة الغذاء وأكد أنه يتم تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الدولية على الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.

ومن ناحيته أكد رئيس الوفد السعودى أنه اطلع على التطور الذى شهدته مصر فى مجال الصحة النباتية والحجر الزراعى.

واضاف أن هناك تطورا كبيرا فى جودة المنتجات المصرية فى السوق السعودى، كما أعرب الوفد عن تطلعه لزيادة التعاون بين مصر والسعودية فى مجال الصادرات الزراعية بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وكان أعضاء الوفد السعودى قد التقوا برئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية الذى شرح لهم الإجراءات التى تتخذها الهيئة لفحص جميع المنتجات الزراعية المصرية سواء للسوق المحلى أو التصدير.

كما قام الوفد بعدة زيارات ميدانية على مدار يومين متتاليين لعدد من المزارع والمحطات التصديرية المعتمدة من الحجر الزراعى المصرى والمتخصصة فى تصدير الخضروات والفواكه الطازجة، وذلك للإطلاع على منظومة التكويد وخطوات تطبيق هذة المنظومة على أرض الواقع وقام الوفد أيضا بزيارة المعامل المرجعية لتحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية والمعتمدة دوليا.

‏حضر اللقاء د. حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء المصرية، ود. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى، وعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس المصرى للحاصلات الزراعية.