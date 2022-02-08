مدبولى يتابع جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود من أجل استكمال تنفيذ مخططات تطوير مدينة إسنا، باعتبارها مدينة تاريخية تضم العديد من الآثار.

وخلال الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار أنه تم وضع عدة مقترحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر، والجهات المعنية؛ لتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية ووضعها على الخريطة السياحية "رؤية إسنا 2030"، مشيرا لما تتمتع به المدينة من إمكانات ومقومات سياحية متميزة تجعلها محطة مهمة على خريطة السياحة الثقافية، لاسيما فيما يتعلق بالرحلات النيلية بين محافظتى الأقصر وأسوان.

كما أشار إلى الجهود التى تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتنمية المقومات السياحية للمدينة، من خلال إحياء وفتح أماكن جذب سياحى جديدة وإحياء السياحة الثقافية بها، مما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة إليها، ورفع الوعى السياحى والأثرى وتوفير فرص عمل جديدة لأهالى المدينة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن الاهتمام بتطوير المدينة لا ينصب فقط على الاهتمام بالآثار التى تتمتع بها، بل بأهالى إسنا والنهوض بالمدينة ككل، وهو ما يأتى فى إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة للحفاظ على الموروث الثقافى والأثرى للبلاد.

من جهته، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تطوير ورفع كفاءة مدينة إسنا يأتى استكمالا للمشروعات الضخمة التى نفذتها الدولة مؤخرا فى محافظة الأقصر؛ من أجل استعادة مكانتها كوجهة سياحية وأثرية للزائرين من كل بقاع العالم.

كما لفت اللواء محمود شعراوى إلى أن الهدف العام من إحياء مدينة إسنا يرتكز على إعادة إحياء المدينة، بما يحقق تنمية مستدامة ومتكاملة توازن بين الحفاظ على التراث الثقافى المتنوع للمدينة، والاستجابة لمتطلبات أنشطة السياحة بها، وتعظيم المنافع الاقتصادية لسكانها، وتحسين جودة حياتهم.

وفى ضوء ذلك، نوه وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة للمجتمع المحلى فى تلك المنطقة ومساعدة المواطنين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية التى يتميزون بها للمساهمة فى توفير فرص عمل مستدامة لهم، والعمل على زيادة دخولهم الشهرية عقب الانتهاء من تطوير وإعادة إحياء تلك المنطقة.

كما عرض المستشار مصطفى ألهم، من جانبه، الجهود التى قامت بها محافظة الأقصر لتطوير المدينة خلال الفترة الماضية، وخاصة إجراءات تحسين أعمال البنية الأساسية بها.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والمخططات، لتطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا سياحيا، وفى ضوء ذلك تم استعراض الدراسات التى سبق إجراؤها خلال الفترة الماضية ضمن المشروعات التى تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية، وخاصة أن المدينة تضم معالم أثرية من حقب تاريخية مختلفة، بالإضافة إلى الأسواق التقليدية، وما تضمه من منتجات تراثية وشعبية.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى ركائز التنافسية السياحية التى تحظى بها مدينة إسنا، إلى جانب استعراض تحليل الوضع الراهن وتقييم الفرص والتحديات، وعلاقة مدينة إسنا بالمحيط الجغرافى لها، وكيفية النهوض بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لأهالى المدينة، فضلا عن عرض المبانى والفراغات العامة بالمدينة التى تحتاج للتطوير وإعادة التأهيل.

كما تم عرض ركائز " رؤية إسنا 2030"، والتى تتمثل فى جانب منها فى الارتباط بأهداف التنمية المستدامة 2030، والخطة الحضرية الجديدة، ورؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجى لمدينة إسنا، ومبادئ الحفاظ العمرانى، واستغلال الموارد المتاحة، من خلال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وجهود الوزارات والجهات المعنية، والحفاظ على النسيج العمرانى بها.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة إسنا تضم العديد من المعالم الأثرية التى تعود للفترات اليونانية - الرومانية، والقبطية، والإسلامية، والحديثة، والتى تتركز فيما يمكن أن نطلق عليه "المدينة التاريخية" بإسنا، كما تتمتع المدينة بنسيج عمرانى فريد يضم كثيرا من المبانى المتميزة معماريا، ومجموعة من الحرف والأنشطة التجارية التى تتميز بها