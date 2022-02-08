السفير الكورى يزور محافظة أسوان ويتفقد مشروع محطة بنبان والسد العالى

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير "هونج"، خلال اللقاء مع محافظ أسوان على نية بلاده تقديم الدعم إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تنمية متوازنة للريف المصرى.

وأشار السفير هونج، إلى أنه مع اختيار الحكومة كوريا لمصر كشريك رئيسى فى المساعدة الإنمائية الرسمية للفترة من 2021-2025، زادت فرص التعاون عن الماضى.

وأضاف أن التوقيع على مشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالى (بقيمة 310 مليون دولار أمريكى) خلال زيارة فخامة الرئيس مون جاى إن إلى مصر فى يناير الماضى يشكل نقطة انطلاق جيدة للتعاون بين الجانبين.

وقال السفير هونج، أنه يتوقع أن يساهم المشروع فى تطوير البنية الأساسية للسكة الحديدية وتحسين كفاءة الربط بين محافظة أسوان وباقى أنحاء مصر، الأمر الذى يؤدى إلى تنمية محافظة أسوان من خلال تنشيط قطاع السياحة فضلا عن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، مطالبًا باهتمام ودعم من المحافظة لتنفيذ المشروع.

وأعرب السفير هونج عن أمله فى إيجاد سبل للتعاون مع محافظة أسوان فى مجال الصناعات الخضراء، لاسيما فى ضوء حرص كوريا على تعزيز التعاون مع مصرفى هذا المجال، مشيرًا فى هذا الإطار إلى المائدة المستديرة الكورية المصرية للصناعات المستقبلية والخضراء التى عقدت خلال شهر يناير الماضى بحضور الرئيس الكورى مون جاى ورئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى.



واتفق السفير هونج ومحافظ أسوان على التعاون فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لاسيما وأن محافظة أسوان يوجد بها محطة بنبان التى تعد من أكبر المحطات الشمسية فى العالم، فضلًا عن تزايد الاهتمام بهذا المجال بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر القادم.

وأضاف السفير هونج أن قطاع "البيئة والطاقة" أحد المجالات التى تتطلع كوريا إلى تعزيز التعاون الوثيق فيها مع مصر، وتوقع أن يتم اكتشاف العديد من المشروعات للتعاون المشترك فى مجال التحول الأخضر فى المستقبل.

وأشار السفير إلى إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة مع المحافظة بالاستفادة من التمويل المتاح من خلال صندوق التعاون الإنمائى الاقتصادى الكورى بقيمة مليار دولار التى تم إبرامهما خلال زيارة الرئيس الكورى إلى مصر الشهر الماضى وكذلك التمويل المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون دولار المتاح من خلال بنك التصدير والاستيراد الكورى بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى.

من جانبه، أعرب محافظ أسوان عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع كوريا فى مجال التعليم من خلال قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان فضلا عن التعاون فى قطاع الطاقة والبنية التحتية.

ووافق السفير هونج رأى المحافظ، مشيرًا إلى أن كثير من الشركات الكورية تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة وتأمل فى الدخول إلى السوق المصرى، مما سينعكس على زيادة إقبال المصريين على تعلم اللغة الكورية.

ووعد السفير هونج باستمرار الدعم لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان من خلال إيفاد متطوعى الوكالة الكورية للتعاون الدولى (كويكا)، خاصة وأن أساس التعاون بين البلدين هو تعزيز التفاهم والتبادل بين الشعبين.

وقبل انتهاء اللقاء، اقترح السفير هونج توسيع نطاق التعاون بين كوريا ومحافظة أسوان ليشمل مجال التراث الثقافى وذكر أن مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التراث الثقافى بين البلدين تم توقيعها مؤخرا بين إدارة التراث الثقافى لكوريا والمجلس الأعلى للآثار بمصر، تتضمن التعاون فى أعمال ترميم وتطوير الآثار فضلاُ عن التبادل الشعبى والأكاديمى.

ومن المتوقع أن تؤثر المشروعات التعاونية فى مجال التراث الثقافى على توسيع موارد السياحة لأسوان إذا تم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لكوريا فى ترميم والحفاظ على التراث الثقافى المتنوع فى أسوان.

وعقب الاجتماع، تفقد السفير هونج محطة بنبان للطاقة والسد العالى بأسوان، حيث يجرى توليد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية على مستوى عالمى، وأشاد بإرادة وقدرة الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من مواردها لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، معربًا عن ثقته فى نجاح مصر فى استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام.