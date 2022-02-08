شكرى يتلقى اتصالا مرئيا من جون كيرى لمواصلة التنسيق بشأن قضايا تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مرئياً من المبعوث الرئاسى الأمريكى للمُناخ جون كيرى، وذلك فى إطار العمل المستمر للإعداد للدورة الـ 27 للمؤتمر الذى تستضيفه وتترأسه مصر فى نوفمبر 2022، وكذلك لمواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على اعتزام مصر كرئيس للدورة الـ 27 البناء على الزخم الذى تحقق خلال الدورة الـ 26 للمؤتمر فى جلاسجو لتعزيز العمل الدولى لمواجهة تغير المُناخ على كافة الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بجهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ وتمويل مساعى الدول النامية لهذا الغرض، مضيفاً أن الرئاسة المصرية للدورة الـ 27 ستعمل على الوصول لنتائج تعكس الطموح الدولى لمواجهة تغير المُناخ، مع إيلاء أهمية خاصة لدعم الدول النامية وفى مقدمتها الدول الإفريقية، وأن مصر تعول على دعم الولايات المتحدة لتحقيق تلك النتائج المرجوة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الاتصال تناول التعاون الثنائى بين مصر والولايات المتحدة فى مجال مواجهة تغير المُناخ، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل مجموعة العمل المشتركة المعنية بتغير المُناخ بين البلديّن فى أقرب فرصة، وذلك وفقاً لمخرجات الحوار الإستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة. كما أبرز الوزير شكرى من جانبه الفرص المتاحة بمصر أمام الشركات الأمريكية للاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر لاسيما فى ظل الإنجازات التى تحققها الحكومة المصرية تجاه التحول للاقتصاد الأخضر. وفى ختام الاتصال، أعرب الوزير شكرى والمبعوث الرئاسى للمناخ جون كيرى عن أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين فى هذا الشأن خاصة فى ظل العلاقات الاستراتيجية التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة.

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