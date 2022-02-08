المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على الالتزام بالكود الرياضى الإعلامى

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى سياق تأييد المتحدة لقرارالهيئة الوطنية للإعلام بإتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء عن عن لسانه فى سياق برنامج صباح الخير يا مصر مما كان له أثر سلبى على جماهير الكرة المصرية.

وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصرى للمشاهد ودوام الإتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.