‎سفير مصر فى طوكيو يبحث أجندة التعاون التنموى مع رئيس وكالة جايكا اليابانية

جدة - نرمين السيد - عقد السفير محمد أبو بكر، سفير مصر فى طوكيو، لقاءً مع البروفيسور Shinichi Kitaoka، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولى JICA، حيث أعرب السفير عن التقدير المصرى الكبير لانخراط وكالة "جايكا" فى العديد من المشروعات الهامة التى تمس مختلف القطاعات فى مصر، مشيراً فى ذات الوقت إلى ما يمثله العام الحالى من خصوصية رمزية فى العلاقات الثنائية، وبما يؤكد على تاريخية وعمق الروابط بين البلديّن.





كما تطرق اللقاء إلى مسألة المشاركة اليابانية فى قمة المناخ COP27 التى من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال العام الجارى، وذلك اتصالاً بالتباحث المستمر بين الطرفين حيال القضايا والمشروعات التنموية ذات الأبعاد البيئية، وكذلك المشروعات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر والجارى تنفيذها فى العديد من المجالات، لاسيما فى مجالات البنية الأساسية. هذا، وأشاد السفير المصرى كذلك بالدور الهام والمحورى الذى اضطلعت به وكالة التعاون اليابانية فيما يتعلق بإنشاء المتحف المصرى الكبير، والذى يعتبر أيقونة ثقافية فريدة تعاونت الدولتان من خلاله لخروج هذا الصرح الحضارى إلى النور. ومن جانبه، أثنى رئيس "جايكا" على تعدد أوجه التعاون بين الجانبين، مدللاً على ذلك ببعض المشروعات الهامة التى تجمع الطرفين مثل المدارس اليابانية فى مصر EJS، وكذلك الخط الرابع لمترو الأنفاق، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST.

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