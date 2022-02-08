الجيزة تزيل مخالفات بناء بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر و6 أكتوبر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار نفذت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور، حملة لإزالة مخالفات البناء، شملت إزالة حوائط مخالفة بشارع عبدالخالق عفيفى المتفرع من 6 أكتوبر، كما تم إزالة مخالفات بناء لمنشآت بدون ترخيص بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر بمنطقة صفط اللبن حرم الطريق الدائرى وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة من عبد الله نور رئيس حى بولاق الدكرور.

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