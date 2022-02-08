الإفتاء: لا يجوز للمرأة المطلقة حرمان الأب من رؤية أبنائه

ما حكم المطلقة التى تمنع الأب من رؤية أولاده؟.. كان هذا أحد الأسئلة التى وردت إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بثها المباشر الذى أجرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الثلاثاء.

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "هناك أشياء كثيرة جدا يقوم بها أحد الزوجين من أجل التشفى فى الآخر، بمعنى أنها تمنع الزوج من رؤية أولاده وربما هو يمنعها من النفقة الواجبة عليه للأولاد لأنها تحرمه من رؤية الأبناء.. كل هذا حرام".

وتابع عبد السميع "حرمان الوالد من رؤية أبنائه حرام شرعا والتقصير فى نفقات الأطفال من الزوج لأن الزوجة لا تعطى هذا الحق لزوجها حرام شرعا ينبغى أن نكون وقافين عند أحكام الله سبحانه وتعالى وعند حدوده فلا يجوز لنا لأننا نكره شخصا أو حدث بيننا خلاف أن نظلمه أو نمنعه حقا أوجبه الله له فهذا من عظيم الظلم".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الإجابة قائلاً: "كل هذا يصب فى نفسية الأبناء، فكلما كان هناك احترام متبادل بينهما كلما أنتج هذا أبناء أسوياء، وبالمقابل لو أن هذه الأمور حدثت يحدث فجوة وإشكاليات نفسية ضخمة جدا لأنهم فقدوا الثقة والنموذج الذي يسيرون على نهجه".

وكان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب في بث مباشر سابق على صفحة الدار، على سؤال نصه : حكم الزوج الذي يترك منزله بالشهور؟، قائلاً "عاصٍ"، ثم تابع قائلاً: "سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "كفى بالمرء إثمًا أن يُضيع من يعول"، وفي رواية "من يقود"، ويقول أيضًا "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته الرجل في بيته راع وهو مسئول عن رعيته".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إجابته قائلاً "فهذا الزوج يجب عليه أن يوفر لأبنائه المأكل والملبس والمشرب والمسكن والرعاية والتربية والتوجيه، فإذا ضيع كل هذا فإن أبناءه يقولون له يوم القيامة ضيعك الله كما ضيعتنا".