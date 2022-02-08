المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على الكود الرياضى الإعلامى

أكدت المتحدة للخدمات الإعلامية التزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضى المعلن والذى يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضى في مصر.

جاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء عن عن لسانه فى سياق برنامج صباح الخير يا مصر مما كان له أثرا سلبيا على جماهير الكرة المصرية.

وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصرى للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.