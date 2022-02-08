المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على الكود الرياضى الإعلامى

أكدت المتحدة للخدمات الإعلامية التزام كافة برامجها و قنواتها بالكود الرياضى المعلن والذي يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر.

وجاء ذلك في سياق تأييد المتحدة لقرارالهيئة الوطنية للإعلام بإتخاذ إجراءات تنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء على لسانه في سياق برنامج "صباح الخير يا مصر" مما كان له أثر سلبى على جماهير الكرة المصرية.

وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية.