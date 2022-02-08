أستون فيلا يعلن انتقال تريزيجيه رسمياً إلى باشاك شهير

/678187/أستون-فيلا-يعلن-انتقال-تريزيجيه-رسميا-إلى-باشاك-شهير

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي انتقال لاعبه، محمود تريزيجيه إلى الدوري التركي لفريق باشاك شهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء إنتقال الدولي المصري إلى باشاك شهير على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعدما كان خرج رئيس الفريق التركي منذ أيام وأعلن أنهم أتفقوا مع اللاعب للإنتقال لهم.

ونشر أستون فيلا على موقع التواصل الاجتماعي خبر انتقال تريزيجيه، متمنيين لهم التوفيق والنجاح، وأن يعود لهم بعد نهاية الإعارة.

ميدو: الروح القتالية لمنتخب مصر أول خطوات التأهل لكأس العالم

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، وخسارة مصر أمام السنغال في اللقاء النهائي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "خسارة اللاعيبة دي ماتصعدش كأس العالم، والتاريخ مابيفتكرش صاحب المركز الثاني بعد خسارتنا أمام السنغال".

وأضاف: "محمد صلاح أول مرة يظهر بدور القائد الحقيقي وإحنا كسبنا قائد جديد، زي ما طول عمرنا في منتخب مصرعندنا أكثر من قائد في كل جيل".

وزاد: "الجماهير شعرت بالروح القتالية التي لعب بها المنتخب في أمم إفريقيا ودي أول خطوة في الصعود لكأس العالم، روح اللاعيبه هي التي ستكون كلمة السر في الصعود للمونديال عندما نواجه السنغال بعد شهر ونصف".

وأختتم قائلاً: " المنتخبات غير الأندية ولازم نحافظ على كيروش عشان الراجل ده ذكي، ومنغلطش الغلطة اللي غلطناها مع هيكتور كوبر بعد كأس العالم".

تصريحات أبو جبل

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب فوز السنغال على مصر في نهائي بكأس أمم أفريقيا 2021.

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر:" محمد صلاح لاعب كبير وبيدينا ثقة، ودايماً بيحفزنا، وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف:"صلاح قالي ساديو ماني هيشوط في اليمين رديت عليه وقولتلو انا مذاكر وعارف، وبعديها راح قايلي هو جاي ورايا دلوقتي وفعلا جيه".

وزاد: "أحنا عملنا كدا عشان نفقد من تركيزه، وفعلا خطتنا نجحت وصديت الكورة الحمد لله".