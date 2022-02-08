/678190/شيرين-عليش-ترفض-تعديل-قانون-التعليم-لا-يعالج-ظاهرة-الغياب-بل-يزدها

رفضت النائبة شيرين عليش عضو مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وذلك أثناء المناقشة بالجلسة العامة اليوم.

دوت الخليج

قانون التعليم

وأكدت عليش، أنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل.

وأعربت عليش، أثناء الجلسة، عن دهشتها من تطبيق غرامة 1000 جنيه، على ولي الأمر بسبب عدم ذهب نجله إلى المدرسة لمدة أسبوع، موضحة أن أولياء الأمور بتلك المدارس يجيدون صعوبة في دفع المصاريف الدراسية من أساسه، بجانب أنه لايوجد تناسب بين الفعل والعقوبة أيضا.

وتساءلت قائلة :" كيف لوزير أن يحرم أسرة من استخدام المرافق العامة داخل منازلهم بسبب غياب أبنائهم من المدرسة؟".

كما تساءلت أيضا :"هل التلاميذ الذين يذهبون إلى المدرسة لمدة ساعتين فقط بسبب عدم تواجد أماكن لهم ما وجه الإستفادة لديهم، وأيضا التلاميذ الذين يذهبوا إلى المدرسة ولا يستفادوا شئ أيضا، هل ستعود لهم المصاريف الدراسية مرة أخرى؟".